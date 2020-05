Rabiot e la Juventus già ai titoli di coda: il centrocampista vuole andare all'Everton

Adrien Rabiot e la Juventus è un'avventura già ai titoli di coda tanto che L'Equipe parla del francese già offerto come moneta di scambio dal club bianconero per arrivare ad altri obiettivi. Il centrocampista ex PSG intanto avrebbe però fissato l'obiettivo per il futuro: andare all'Everton da Carlo Ancelotti.