Rabiot e la Serie A: attacca poco, passa tanto. Sopra la media nei dribbling

Adrien Rabiot sì o no? Dal suo arrivo alla Juventus, il centrocampista francese ha diviso i tifosi bianconeri. Abbiamo provato ad analizzare i dati di Comparisonator per studiare il suo rendimento a confronto con quello di altri giocatori del campionato nello stesso ruolo.

Attacca meno, dribbla bene. Rispetto alla media dei centrocampisti centrali di Serie A, Rabiot ha un atteggiamento decisamente meno offensivo: le azioni d’attacco a partita sono in media 3,82 contro le 4,44 dei suoi colleghi. Stesso discorso per i tiri: 0,47 contro 0,98. La tecnica, però, non si discute: in media, Rabiot porta a segno 1,71 dribbling in partita, contro gli 1,36 a partita dei suoi colleghi.

Promosso su passaggi e duelli. Se i dati difensivi sono nel complesso in linea con quelli della A, sui passaggi c’è da fare i complimenti all’ex PSG: 45,3 passaggi riusciti in media a partita, al 19° posto tra i centrocampisti centrali del nostro massimo campionato. Il contraltare: sulla trequarti il buon Adrien è sotto media, segno di una scarsa pericolosità offensiva. Buoni i dati sui duelli, con la sorpresa (negativa) di quelli aerei: nonostante le lunghe leve, Rabiot ne vince appena 0,65 a partita, contro una media per i centrocampisti di 0,89 a gara.