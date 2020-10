Rabiot fa arrabbiare France Football dopo Francia-Portogallo: "Deve accelerare il gioco! Voto 5"

"Avresti quasi voglia di urlargli contro quando tocca la palla: 'Accelera'! Bene nel contenimento, negli anticipi e nel riempire gli angoli di passaggio, Rabiot è mancato però di tono a centrocampo. Attenzione, la concorrenza è in agguato". France Football motiva così il suo 5 in pagella ad Adrien Rabiot nel big match di ieri sera tra Francia e Portogallo in Nations League. I Bleus non sono andati oltre lo 0-0 e in pochi, stamane, si sono salvati.

Per l'ex Paris Saint-Germain si contano 90 minuti in campo da mezzala destra nel 4-3-3 del ct Deschamps.