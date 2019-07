Rabiot: "Juve grande club, in bianconero per continuare a crescere"

Adrien Rabiot, da pochi giorni nuovo centrocampista della Juventus, ha parlato dell'avventura in bianconero attraverso il microfono di JTV. "Sono molto contento di essere qui. La Juve è un grande club, con grande prestigio e storia. Uno dei motivi che mi ha spinto a venire alla Juve è stato quello di migliorarmi e portare la mia carriera a un livello superiore. Questo è il posto migliore in cui farlo. Giocare insieme ad eccellenti giocatori sarà speciale per il mio sviluppo e per continuare ad imparare", le parole dell'ex Paris Saint-Germain.

Ruolo - Il francese ha così parlato della sua posizione in campo: "Sono mancino. Sono un giocatore a cui piace fare un po’ di tutto, ma se dovessi descrivere me stesso direi che sono un giocatore offensivo, a cui piace attaccare ma anche difendere. Come si dice oggi, un giocatore box-to-box".

Buffon importante per l'approdo a Torino - Rabiot ha detto: "Ho parlato con un sacco di persone, incluso Gigi Buffon come ho detto, che conosce bene il club e con cui ho parlato della vita qui. È molto importante chiedere aiuto e consiglio per fare la giusta scelta di carriera".

I complimenti di Buffon - Rabiot ha così commentato le parole del portiere: "È bello ricevere complimenti del genere, ho mandato un messaggio a Gigi per ringraziarlo. Lui mi ha risposto che è stato facile dirlo, perché è la verità".

Allianz Stadium - Rabiot immagina così il suo esordio a Torino: "Immagino la mia emozione, una grande atmosfera. Una vittoria e perché no, un assist o un gol? Non vedo l’ora di iniziare a giocare e di conoscervi. Spero che insieme ci divertiremo. Grazie a tutti".