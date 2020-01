© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Altre dichiarazioni a Sky Sport di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus che domenica affronterà il Parma nella prima di ritorno di Serie A. All'andata la squadra di Sarri riuscì a vincere con gol di Chiellini, ma il gioco lasciò molto a desiderare: "In 6 mesi le cose sono cambiate, era la prima partita dell'anno e non eravamo ancora perfettamente in forma. Non avevamo ancora imparato cosa voleva l'allenatore ed il suo modo di giocare, adesso siamo più fluidi. Tutte la partite sono difficili, ma stando meglio abbiamo messo in fila buone partite e dobbiamo continuare così. Kulusevski? Per la Juve è un bene aver preso un ragazzo giovane come lui con un gran potenziale, adesso però sarà un avversario e dovremo vederlo diversamente. Dovremo essere migliori di lui".