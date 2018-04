Rabiot-PSG, contratto in scadenza nel 2019: ci pensa la Juventus

© foto di J.M.Colomo

Non solo Emre Can, centrocampista tedesco in scadenza di contratto col Liverpool che non ha ancora dato una risposta alla Juventus. Secondo il quotidiano Tuttosport, il club bianconero per rinforzare il centrocampo sta valutando anche il profilo di Adrien Rabiot, classe '95 legato al Paris Saint-Germain da un contratto in scadenza nel 2019.