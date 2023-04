Rabiot risponde a Milinkovic-Savic, Lazio-Juventus si accende. All'Olimpico è 1-1 al 45'

Molta più Lazio rispetto alla Juventus, ma il campo dice 1-1 al 45'. Biancocelesti che fanno la partita, bianconeri che difendono bene. Poi il botta e risposta nel giro di cinque minuti che anima l'incontro divenuto nel finale di frazione esaltante.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - La grande novità di Maurizio Sarri è il ritorno di Ciro Immobile nell'undici titolare. Il capitano si era rivisto nell'ultimo turno contro il Monza, giocando 25' ma non era in campo dal primo minuto dal 3 marzo. Juventus senza Massimiliano Allegri per un attacco influenzale, in panchina ci va Marco Landucci. E in campo viene preferito Alex Sandro con Danilo a rifiatare in panchina.

BOTTA, POLEMICA E RISPOSTA - Lazio che ha il pallino del gioco con un Milinkovic dominante a centrocampo e un Immobile voglioso di tornare al gol. Juve che si difende bene se pur rischiando in qualche occasione la pressione biancoceleste. Bremer è provvidenziale in un intervento su Milinkovic-Savic da due passi, Szczesny dice no a una conclusione di Immobile. La svolta al 38' quando Marusic dalla sinistra pesca Milinkovic-Savic, che vince un duello con Alex Sandro, stoppa il pallone e da pochi passi supera Szczesny. Rete contestata dai giocatori della Juventus che evidenziano un fallo proprio del serbo ai danni del brasiliano. Rete rivista al VAR con Di Bello che resta della sua idea e convalida. Reazione rabbiosa della Juventus che trova subito il pari con Adrien Rabiot. Corner che trova l'incornata di Bremer, respinta di piede di Provedel che nulla può sulla ribattuta del francese: 1-1 al 42'.