© foto di Federico Gaetano

Piove sul bagnato per la Lazio, ora sotto due a zero a Nicosia contro l'Apollon Limassol. Al minuto 82' è stato Markovic a firmare il raddoppio dei padroni di casa: si distendono bene in contropiede i ciprioti, complice un tocco sbagliato di Berisha a servire Correa. L'Apollon riparte, imbuca dentro per Papoulis bravo a saltare Proto in uscita col passaggio interno per Markovic.