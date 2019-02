© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno-due micidiale dell'Atletico Madrid, che sfrutta ancora una volta una palla inattiva per far male alla Juventus. E segna anche l'altro difensore centrale, Diego Godin: punizione dalla trequarti destra, Mandzukic interviene in scivolata ma la sfera termina tra i piedi dell'uruguaiano, che in mezza sforbiciata trova un angolo impossibile. Si fa durissima per la squadra di Allegri, 2-0 al Wanda Metropolitano.