© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raddoppio del Torino contro la Fiorentina. Dopo l'assist per Zaza nel primo tempo questa volta Ansaldi si è messo in proprio e ha portato i granata sul doppio vantaggio. Tiro dal limite del migliore in campo con Dragowski che avrebbe certamente potuto fare meglio: palla in rete dopo la deviazione del portiere polacco che non ha però evitato il 2-0.