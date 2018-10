Raddoppio Frosinone: Campbell crea, Ciano insacca. SPAL alle corde

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terzo assist stagionale per Joel Campbell, un vero fattore della sfida tra SPAL e Frosinone in corso al Mazza di Ferrara: alla conclusione ci pensa Camillo Ciano, con un destro preciso che spiazza senza possibilità di replica l'estremo difensore Gomis. Quinto gol in due gare per i ciociari, che sembrano essere usciti dalla crisi offensiva di inizio stagione.