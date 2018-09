Raddoppio Juve, basta un quarto d'ora: 2-0 sul Bologna. A segno Matuidi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Raddoppio della Juventus, che piazza un uno-due micidiale. 2-0 sul Bologna, questa volta la rete è di Blaise Matuidi, già protagonista della prima rete. Ripartenza rapida dei bianconeri dopo un bel recupero di Bentancur, gran palla di Cuadrado che allarga a sinistra su Dybala, poi lancio per Cristiano Ronaldo che sul secondo palo rimette in mezzo. La palla arriva in francese, che controlla e batte Skorupski.