Raddoppio Napoli sull'asse Insigne-Lozano. Crotone rimasto in dieci: espulso Petriccione

Assist di Insigne, gol di Lozano, per un'azione che fino a pochi mesi fa aveva Callejon come protagonista. Solito movimento a rientrare del capitano partenopeo, che crossa trovando Lozano tutto solo: il messicano, davanti a Cordaz, ha tempo per stoppare il pallone e colpire a rete col mancino. Da segnalare che il Crotone era rimasto in dieci al minuto 50, quando Petriccione era stato espulso dal VAR. Sette minuti dopo, anche il gol del raddoppio napoletano.