Raddoppio Parma, Bereszynski sbaglia porta su grande azione di Kulusevski

Raddoppio per il Parma, che in chiusura di primo tempo aumenta il vantaggio nei confronti della Sampdoria: il 2-0 lo sigla però... Bereszynski, mettendo in porta un cross teso di Kulusevski, che sta spadroneggiando sulla corsia destra, per anticipare l'intervento di Gervinho. Audero è ancora battuto, stavolta in modo assolutamente imparabile e incolpevole.

