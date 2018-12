Una vittoria, quella contro il Napoli, terapeutica per mettere alle spalle le polemiche post-Chievo e per l'esclusione di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è stato escluso dalla gara contro i partenopei ma Luciano Spalletti ha chiarito che l'ex Roma rientrerà già nella prossima sfida. "E' stato tenuto fuori solo per questa partita, come principio e come idea, oltre la multa. Stare fuori è una cosa in più. Ha avuto dei comportamenti che non vanno bene. L'abbiamo voluto tutti in squadra, è il profilo che ci può dare una mano nella personalità in campo", le parole di Spalletti che ha dunque teso la mano all'ex romanista. Ora il belga è chiamato al riscatto per dimostrare di valere ancora un grande palcoscenico come quello interista. San Siro lo attende, così come l'intero pubblico nerazzurro per l'ultima gara del 2018 a Empoli.