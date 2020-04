Radu e i cartellini gialli: è il più ammonito della storia della Lazio

Un primato in classifica non proprio da festeggiare con i calici verso il cielo per Stefan Radu, il giocatore con più cartellini gialli nella storia della Lazio. Come riporta LaLazioSiamoNoi.it, il difensore rumeno comanda questa speciale graduatoria con 90 ammonizioni ricevute da quando nel 2008 ha cominciato a vestire la maglia biancoceleste (372 partite). Al secondo posto c'è il suo compagno e amico Lulic, a quota 75 cartellini gialli in 351 incontri. Chiude il podio Giuseppe Favalli (59), che invece detiene il record di apparizioni ufficiali con la Lazio, ben 401.