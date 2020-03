Radu fa 300 con la Lazio. E pensare che a giugno era stato messo fuori rosa..

Da esubero in cerca di squadra al raggiungimento delle 300 presenze in campionato con la Lazio, traguardo toccato sabato contro il Bologna. Questa è la storia di Stefan Radu, il ‘senatore’ biancoceleste che quest’anno - all’età di 33 anni - sta vivendo una seconda giovinezza. Titolare in 22 partite su 26 di A, il difensore rumeno è uno dei fedelissimi di Inzaghi, con cui ha anche condiviso lo spogliatoio quando quest’ultimo aveva ancora gli scarpini ai piedi. E se la Lazio - al momento in vetta alla classifica - è la seconda miglior difesa del campionato (23 gol subiti, solo uno in più dell’Inter che ha una gara in meno) i meriti sono anche di Radu, che in estate era fuori dal progetto. Alcuni suoi comportamenti, nei mesi finali della stagione scorsa, non erano piaciuti alla società che ha deciso di metterlo fuori rosa. Non rientrava più nei piani del club, tanto che inizialmente non era partito con i compagni per il ritiro di Auronzo.

Stava cercando squadra Radu, salvo poi fare marcia indietro e tornare sui suoi passi, perché al cuore non si comanda. Così è tornato in rosa, con estrema umiltà e tanta felicità. “Voglio ringraziare la Società per l’opportunità che mi hanno concesso facendomi sentire nuovamente parte della grande famiglia laziale dopo aver attraversato il momento più buio della mia carriera. Sono qui a chiedere scusa a loro ed a tutti coloro che ho offeso in questo periodo buio”, ha dichiarato non appena arrivato nel ritiro biancoceleste sotto le Dolomiti. Aveva quasi le lacrime agli occhi per la contentezza di essere reintegrato. Si è rimesso in condizione, lavorando in silenzio, e si è preparato al meglio per il campionato. Sette mesi dopo, guardando indietro, è innegabile ritenere che entrambi abbiano fatto la scelta più giusta. Per il 3-5-2 della Lazio è perfetto: sa interpretare il ruolo di terzo di sinistra in maniera impeccabile, in più conosce bene l’ambiente il che lo rende un elemento fondamentale all’interno dello spogliatoio. Sabato, nel giorno delle 300 presenze contro il Bologna, ha commesso l’unico errore (sul gol annullato a Tomiyasu) di una stagione estremamente sorprendente. Un unicum, una leggerezza, che non macchia troppo la sua annata, positiva come quella di tutti i suoi compagni. Che dopo aver ricevuto la laurea con una Champions quasi assicurata, ora vanno alla ricerca di una lode che porta il nome di scudetto. Un traguardo impensabile quest’estate, proprio come quello appena raggiunto da Radu, che a giugno era fuori rosa e ora comanda il campionato con l'aquila sul petto.