Radu: "Inter? Onestamente vorrei restare un altro anno al Genoa"

"Un ritorno all'Inter? Onestamente, vorrei anche restare un altro anno a Genova, perché in questa stagione sono cresciuto molto e sono consapevole che se dovessi restare ancora qui migliorerei ancora di più". A parlare a Telekom Sport è Ionut Radu, uno dei più positivi nel Genoa nell'ultimo campionato appena concluso. "Adesso però la testa è agli Europei Under 21 - ha sottolineato il portiere rumeno, da tempo in orbita nerazzurra -, non vediamo l'ora, siamo convinti di mostrare tutta la nostra qualità come fatto finora. Se siamo lì, significa che possiamo giocarcela con chiunque".