Radu-Lazio, via la maschera: chiarezza è la parola d’ordine

Lo spogliatoio è un luogo sacro nel calcio. Ciò che accade in quelle quattro mura è da sempre destinato a rimanere lì. Quando scoppiano ‘casi’ si possono fare ipotesi, azzardare cause o dinamiche ma in pochi - solo i diretti interessati - sanno con certezza la realtà dell’accaduto. Lecito, da sempre è così e tale rimarrà. Ma ci sono alcune circostanze in cui è opportuno che i protagonisti escano allo scoperto. Per spiegare ed evitare che venga fatta una cattiva informazione, soprattutto per il rispetto dei tifosi. Ecco, in casa Lazio è arrivato il momento di unire tutti i puntini della vicenda Radu.

Un mese fa è scoppiata la ‘bomba’: Radu è pronto a lasciare la Lazio dopo 12 anni. Tra l’incredulità della gente, la notizia ha trovato solo conferme e nessuna smentita. E oggi, al secondo giorno d’allenamento della stagione, il dato di fatto è che il difensore rumeno non fa più parte del gruppo di Inzaghi. Da senatore a esubero. Dal rinnovo di contratto a una cessione forzata. Non partirà per il ritiro di Auronzo e si troverà un’altra sistemazione. Ormai i giochi sono fatti, non si può tornare indietro. Tra i tifosi serpeggia delusione e anche un po’ rabbia, perché non è stata fatta ancora luce sulla vicenda. Se ne dicono tante, troppe. Da un litigio con Inzaghi e Tare a una discussione con Bastos e Wallace. Ipotesi e racconti, alcuni costruiti ad hoc, che non fanno bene all’ambiente. Serve serenità per gettare le basi della stagione, non nervosismo. Così anche a beneficio di una maggiore trasparenza verso i laziali, la società o il giocatore stesso devono tirare via la maschera. Perché oggi più che mai la chiarezza è la parola d’ordine.