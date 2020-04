Radu vuole concludere la carriera alla Lazio: si discute del rinnovo fino a giugno 2022

Il difensore Stefan Radu vuole concludere la carriera alla Lazio. Trentatré anni, il calciatore rumeno ha un contratto in scadenza nel 2021 e vorrebbe rinnovare il contratto per una ulteriore stagione, per poi ritirarsi dal calcio giocato nel giugno 2022. La trattativa per il rinnovo, riporta la 'Gazzetta dello Sport', è già partita.