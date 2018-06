Rafinha e Cancelo: sviluppi opposti per le prime scelte dell'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono stati protagonisti assoluti della fase finale della stagione dell’Inter, con tanto di obiettivo Champions conseguito, eppure il destino di Rafinha e Cancelo non è ancora stato definito e non ha la certezza di avere tinte nerazzurre nel futuro prossimo. Per entrambi i termini contrattuali che avrebbero dovuto prendere un riscatto da parte dei milanesi è scaduto, e le evoluzioni saranno demandate ad una seconda fase del mercato, possibilmente nel successivo esercizio di bilancio. Allo stato attuale delle cose la possibilità più perseguibile è quella legata al trequartista del Barcellona, elemento imprescindibile della manovra interista e soprattutto legato a doppio filo con un ambiente dal quale ha ricevuto la possibilità di ritornare un calciatore di altissimo livello dopo stagioni costellate da infortuni che ne avevano messo in dubbio l’affidabilità ai vertici del calcio continentale. Per questo motivo le indiscrezioni delle passate settimane che raccontavano di un gentleman agreement tra la dirigenza nerazzurra ed il figlio e fratello d’arte restano assolutamente confermate, con la malcelata speranza di arrivare ad un nuovo prestito (molto) oneroso che faccia da preludio al riscatto definitivo ed obbligatorio del suo cartellino da parte di Piero Ausilio. Una situazione positiva, che non rispecchia lo scenario legato a Joao Cancelo. Anche il portoghese si è dimostrato pedina insostituibile per Spalletti, tuttavia la concorrenza per arrivare al terzino del Valencia è ricca sia numericamente che economicamente, ed inoltre non ci sono possibilità di una permanenza del lusitano al Mestalla vista la nutrita schiera di concorrenti. La Juventus che vanta un rapporto diretto con il direttore sportivo Longoria, o il Wolverhampton che è controllato direttamente dal procuratore del terzino Jorge Mendes. In casa Inter non si dispera di poter rientrare in gioco facendo leva su una potenziale preferenza del calciatore, che tuttavia non si è ancora esposto in maniera così netta come l’ormai ex compagno di squadra sulla possibilità di attendere gli sviluppi estivi dei milanesi. E non è un caso che sul fronte nerazzurro si inizino a sondare tutte le alternative possibili, pur mantenendo sempre Cancelo come prima ma forse inarrivabile scelta.