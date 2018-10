Rafinha e il mancato ritorno all'Inter: "Spalletti non mi ha voluto tenere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rafinha ha le idee chiare su chi ha spinto per la sua mancata conferma all'Inter. Nel corso dell'intervista rilasciata a 'Sport Mediaset', il centrocampista del Barcellona s'è così espresso sulla mancata permanenza a Milano: "Spalletti è un grande allenatore ma penso che non mi abbia voluto tenere: l'Inter resta nel mio cuore, credevo di restare, ma alla fine hanno scelto altri giocatori".