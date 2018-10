Rafinha, gol dell'ex all'Inter: "Sono entusiasta, abbiamo fatto bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rafinha, centrocampista del Barcellona in gol nel successo blaugrana (2-0) contro l'Inter in Champions League, ai microfoni della Uefa ha parlato così della gara: "Sono assolutamente entusiasta di essere stato scelto per l'11 di partenza, ma anche per la vittoria, per l'obiettivo raggiunto e per le grandi emozioni che mi ha regalato una notte come questa. Abbiamo fatto molto bene contro una squadra che sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà per tutta la serata. Per vincere in questo modo, il Barça ha dovuto produrre un ottimo calcio. Questo risultato ci dà grande fiducia in vista del Clasico di domenica, saremo pronti".