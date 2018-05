Rafinha: "Gran rapporto con Icardi e Cancelo. Colpito da affetto dei tifosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite di Inter TV, Rafinha racconta il suo rapporto con i colori nerazzurri e col calcio italiano: "Il calcio italiano è conosciuto come molto tattico, in cui si difende bene. Mio papà mi ha spiegato come adattarmi in fretta con una serie di consigli. Io sono sempre stato un centrocampista. Oggi bisogna essere fisici e veloci, ma anche la velocità e l'intelligenza sono molto importante".

Su Icardi.

"Lo conoscevo da quando eravamo entrambi nella cantera del Barça. Con lui ho legato subito, è il mio compagno di stanza durante i ritiri. E anche con Cancelo, così come con tutti gli altri che parlano spagnolo, ma anche inglese e italiano. Insomma, sono facilitato dal fatto di conoscere tante lingue. Lotteremo fino alla fine per raggiungere la Champions".

Sui tifosi.

"Mi ha colpito l'affetto dei tifosi verso di me, li ringrazio tanto. È meraviglioso sentirsi così amati, è davvero incredibile. Anche in Spagna era così nel Barcellona, ma lì ci ho giocato per tanti anni fin da piccolo. Qui si vive il calcio in una maniera particolare, mi ricorda un po' il Brasile. Dico che sono stato fortunato ad arrivare in un momento negativo perché ho potuto vedere la reazione dei compagni e dell'ambiente. Siamo un grande spogliatoio. Ho scelto l'Inter per il progetto che mi hanno illustrato. Mi hanno detto di essere interessati nonostante fossi infortunato. Ho visto alcune partite, mi piaceva e ho pensato che la squadra fosse valida".

Su Spalletti.

"Ho sempre detto che mi piacciono le persone dirette, che dicono quello che pensano. Per questo lui mi piace".