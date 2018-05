Rafinha-Inter, messaggio di Mazinho al Barça: "Vuole restare dov'è"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mazinho, padre e agente di Rafinha, ai microfoni di Fcinternews.it ha confermato la volontà del centrocampista brasiliano di proseguire la sua avventura in nerazzurro ben oltre questi sei mesi. Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, il calciatore classe '93 ancora sotto contratto col Barcellona non vuole tornare in Catalogna: "Siamo felicissimi all'Inter - ha detto Mazinho -. La squadra sta dando valore al suo calcio. Lui sta imparando e si trova benissimo in questo gruppo. Quindi vuole rimanere dov'è. Ora dovrò andare a Milano per conoscere le idee dei nerazzurri e interloquire con tutte le parti coinvolte. Barcellona? Non ho ancora parlato nemmeno con loro proprio perché prima devo conoscere le intenzioni dei nerazzurri sul futuro di Rafinha".