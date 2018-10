Rafinha: "Inter, peccato. Ora non penso le porte si possano riaprire"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rafinha, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sport Mediaset' e ha parlato anche della scorsa estate in cui l'Inter ha pensato di riportarlo a Milano, salvo poi virare su altri calciatori: "So che in estate i tifosi si sono mobilitati e che hanno creato anche l'hashtag riprendirafinha: una dimostrazione di grande affetto che ho ricambiato dando tutto me stesso e ricambio tuttora. A Milano sono stato benissimo, un'empatia immediata e naturale. Ancora oggi sono in contatto con i compagni, lo staff medico e i dirigenti: purtroppo però le porte poi si sono chiuse e non penso si possano riaprire. Ma ora sto bene al Barcellona, sono in un ottimo momento".