Rafinha: "Voglio restare all'Inter, ma la permanenza non dipende da me"

Dopo la netta vittoria contro l'Udinese, il centrocampista nerazzurro Rafinha si è presentato ai microfoni di InterTV: "Sono molto contento per il gol e per aver vinto questa partita. Bisogna continuare così. Il mio ultimo gol era arrivato mesi fa. In quel momento ho pensato prima a passare la palla a Candreva, ma il difensore ha coperto la linea di passaggio e allora ho tirato. Sapevamo che era una partita difficile, ma abbiamo dato tutto. Vogliamo vincere anche le ultime. Rimanere non dipende da me, ma voglio farlo. Nella mia testa c'è l'Inter. In Italia mi trovo bene, mi sono adattato rapidamente, sono molto felice di giocare qui, con i miei compagni che mi hanno aiutato molto. E' incredibile poi quello che mi hanno dato i tifosi dell'Inter, sono molto felice di essere qui. Iniesta? Troppo grande e bravo, non posso paragonarmi a lui".