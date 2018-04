Rafinha vuole restare all'Inter: Ausilio al lavoro per il riscatto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter al lavoro per il riscatto di Rafinha dal Barcellona. Come scrive Tuttosport, alle cifre pattuite a gennaio - 35 milioni di parte fissa più 3 di bonus - la permanenza del brasiliano ad Appiano Gentile anche per le prossime stagioni è tutt'altro che scontata e per questo motivo il ds Ausilio s'è già messo al lavoro per trovare soluzioni più economiche.

L'Inter sa di poter contare sulla volontà di Rafinha di restare a Milano, un aspetto da non sottovalutare in una trattativa che si preannuncia tutt'altro che semplice.