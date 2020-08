Raiola: "Balotelli non è finito, ha ancora mercato. Anche in Italia"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Mino Raiola ha parlato anche del futuro di Mario Balotelli:

"A Brescia ha iniziato bene, poi c'è stata un'incomprensione fra Mario e Cellino. Mi ci metto in mezzo anche io. Abbiamo scelto la strada del silenzio. Il mondo intero ha un'opinione di Mario, bisogna cambiarla coi fatti. Il Covid non ci ha aiutato. stiamo parlando con diverse squadre per ripartire. Non è un giocatore finito, in Italia ha ancora mercato stiamo parlando con due-tre squadre ma ci sono soluzioni anche all'estero".