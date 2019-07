Raiola, De Ligt e il Manchester United: la Juve sfrutta il fattore Pogba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è un anello di congiunzione fra Matthijs De Ligt e Paul Pogba, oltre al fatto di piacere - per usare un eufemismo - alla Juventus. Entrambi hanno lo stesso agente, Mino Raiola, che negli ultimi anni ha fatto molti affari con il Manchester United. Da Mkhitaryan a Lukaku, passando per Sergio Romero e Zlatan Ibrahimovic. Usando i propri uffici ha proposto anche il difensore centrale olandese ai Red Devils, intenzionati però a virare su Harry Maguire del Leicester City, nonostante una richiesta più alta.

RAPPORTI INCRINATI? Di fatto Pogba ha chiesto la cessione al Manchester United, anche tramite le parole del suo procuratore, irritanti per la dirigenza dei Reds. Invece il tecnico Ole Gunnar Solskjaer non ha intenzione di cederlo, pur di fronte a proposte super pronte dal Real Madrid. Questo doppio filo, De Ligt-Pogba, ha fatto arenare anche la trattativa per il difensore. D'altro canto c'è una commissione molto alta, intorno ai dieci milioni di euro, da pagare a Raiola oltre al cartellino, come per Pogba: al momento del trasferimento Juve-United prese 27 milioni di euro, qui probabilmente sarà intorno ai dieci.