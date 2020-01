© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mino Raiola, presente al Rigamonti per assistere a Brescia-Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dei suoi assistiti. Ecco le sue parole su Donnarumma, che dovrà discutere il suo rinnovo con il Milan: "Aspetto ancora le scuse di quei tifosi che mi hanno offeso e minacciato perché poi le cose sono andate come dicevo io. Andiamo avanti per altri due anni. Non voglio creare alcun tipo di polverone. Juve? Se non piacesse sarebbe strano, a Torino non capirebbero nulla di calcio".