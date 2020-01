© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella lunga ed interessante intervista rilasciata da Mino Raiola a Voetbal International, l'agente di Matthijs De Ligt si è soffermato in particolare anche su un retroscena legato all'arrivo del difensore bianconero: "Secondo molti olandesi il Barça non è un club straniero ma proprio olandese, De Jong era già stato acquistato dai blaugrana e allora anche De Ligt sarebbe dovuto finire lì. Non è andata così ed è stato quasi una sorta di sacrilegio. Tra l'altro De Ligt poteva andare alla Juve un anno prima ma, a causa del trasferimento di De Jong, ceduto ad una cifra molto elevata, l'Ajax aveva improvvisamente chiesto più soldi".