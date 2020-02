vedi letture

Raiola esce allo scoperto: "Pogba? Tornare alla Juve non gli dispiacerebbe..."

Mino Raiola esce allo scoperto: il ritorno di Paul Pogba alla Juventus in estate non è solo fantamercato. Intervistato da Tuttosport, il noto procuratore ha parlato così del possibile trasferimento del centrocampista francese dal Manchester United ai bianconeri: "Non è un'operazione per tutti, ma il mio lavoro è quella di renderla possibile. Con Nedved e con la Juve parliamo di tante cose: di Pogba e di altri giocatori come è giusto che sia. Per Paul oltre alla Juventus ci sono anche altre squadre, quello che posso dire è che come per Ibra anche per Pogba l'Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l'Europeo".

Pogba ha voglia di lasciare il Manchester United?

"Paul non ha mai perso il sorriso. Poi, è chiaro che un grande giocatore se sta in una squadra come il Manchester United che non lotta per la Champions e non lotta per il titolo... Beh, non posso certo dire che sia felice".