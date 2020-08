Raiola: "Ibrahimovic domani non sarà al raduno del Milan. Ancora non c'è accordo"

Il noto agente Mino Raiola, intervenuto ai microfoni di Sky, ha parlato del futuro dei suoi assistiti. Si parte dal rinnovo di Ibrahimovic:

“Credo che domani non ci sarà, per il momento. Stiamo parlando ma non c’è ancora un accordo. Non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile. Un matrimonio si fa in due e se Ibrahimovic non avesse la volontà di restare in rossonero, non ci sarebbe una trattativa. Sono ottimista, non lavoro per creare problemi ma per trovare soluzioni"

Il rinnovo di Donnarumma?

“Io di Gigio non ho parlato, non voglio parlare. È una questione molto sensibile con i tifosi. Il club ha altre priorità in questo momento e ora non è il momento giusto per parlarne."

Quale sarà il futuro di Bonaventura?

“Stiamo valutando altre squadre. E’ vicino ad un paio di squadre. Speriamo di chiudere presto con una di queste due. Bisogna guardare avanti e non indietro"

Pirlo sulla panchina della Juventus?

"È una bella sorpresa. Qualsiasi allenatore che prende la Juventus, viene criticata dai tifosi e dai non tifosi. Se Pirlo fa giocare la sua squadra come giocava lui, allora Guardiola deve iniziare a nascondersi. È stato un giocatore che ti faceva sempre divertire".

Anche Bernardeschi è entrato nella tua scuderia

"Bernardeschi è consapevole di quello che è stato e di quello che vuole fare. Mi piace molto, ci siamo parlati e ci siamo conosciuti. Ho visto un ragazzo che non si è seduto, che ha capito che la sua carriera inizia ora. Lui nella Juventus ci può stare, se ci saranno soluzione migliori per le Juventus o per lui, valuteremo tutto. Io sono qui per valutare le cose, non ho mai chiuso le porte a nessuno. Credo che la Juventus vuole puntare ancora si di lui, adesso tocca a Bernardeschi raccogliere la sfida con un nuovo allenatore e con un nuovo sistema di gioco.

De Ligt?

"È un ragazzo straordinario, un grande atleta.Ha bisogno di tempo dopo l'infortunio, la Juventus ha in mano un tesoro davvero importante"