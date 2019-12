Raiola: "In estate Real Madrid su Pogba. Ora vuol vincere allo United"

Mino Raiola rompe il silenzio e parla del futuro di Paul Pogba in un'intervista al The Telegraph. Queste le parole dell'agente italo-olandese: "Paul scegliendo lo United è tornato a casa. Sarebbe potuto andare ovunque, ma ha scelto col cuore. E' una bella persona. Ora vuole avere successo ed essere felice, oltre che vincere premi. E gli piacerebbe farlo col Manchester United. D'accordo, c'è stato un forte interesse da parte del Real Madrid e il Manchester non lo ha lasciato andare, ma io non ho fatto storie così come lo stesso Paul, visto che lavoriamo in totale accordo col giocatore. Altri giocatori avrebbero portato la situazione all'estremo, ma a Paul non piacciono certi atteggiamenti. C'era un interesse del Real Madrid ma loro non lo hanno fatto partire e a me è dispiaciuto, perché penso che Paul essendo francese come Zidane avrebbe creato un fattore importante per la storia del calcio transalpino. Le critiche di Neville in passato? Paul non è il ragazzo descritto da Neville e da tutti quegli ex giocatori frustrati che dicono 'dovrebbe vergognarsi di questo e di quello'. Vergognarsi di cosa? Lavora ogni giorno e cerca sempre di fare il meglio. E non si lamenta del fatto che non sia in Champions League. Se è perfetto? Nessuno lo è. Se è responsabile del fallimento? Si sente responsabile. Se sei all'interno di una squadra sei responsabile di un fallimento. Solskjaer? Non è in grado di essere arrabbiato con lui perché Ole lo ha trattato molto bene quando Paul era un giovane (Solskjaer era tecnico delle riserve dello United). L'amore e il rispetto che ha ricevuto da Ole non gli permette di essere arrabbiato con lui. Il futuro? Esiste nel mondo un centrocampista più forte di Pogba? No! Se arrivi a questa conclusione, quella conseguente sarà: se vendi Pogba, riesci a comprare qualcuno migliore di lui? No! Cosa penso del Manchester United? Che ha bisogno di uno specialista, di un direttore sportivo, qualcuno che stia fra la squadra, l'allenatore e la proprietà. Io oggi guardo lo United e penso che abbia una mentalità più americana che europea. Nel senso che a volte il club sembra più interessato alla parte economica che a quella sportiva e per me han bisogno di una figura che riesca a unire i due aspetti. Le persone pensano che io odi Ferguson, ma non è così. Almeno quando c'era lui vedevi che era la sua squadra, per come giocava e per cosa facevano i calciatori. Quello che dico io è: create un'identità, capite cosa volete dal club e poi trovate i mattoncini del Lego per costruire il tutto. Un grande club sceglie il modulo e poi i giocatori. Klopp e Guardiola sono chiari dal punto di vista dell'identità. Sai già se un giocatore va bene per loro oppure no. Ditemi un giocatore che andrebbe bene per il Manchester United. Non lo puoi sapere perché non capisci la definizione, l'identità, del Manchester United".