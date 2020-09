Raiola in sede all'Inter. Sul tavolo c'è Pinamonti: la situazione della punta del Genoa

Mino Raiola è in questi istanti nella sede dell'Inter. Tra i temi centrali della discussione c'è anche Andrea Pinamonti: il giocatore è ufficialmente del Genoa, l'Inter e il Grifone hanno un gentlemen agreement per riportare il giocatore a Milano, pagato 18 milioni di euro dal Grifone. Era stata inizialmente inserita una recompra, poi non fatta valere dall'Inter. Peraltro la legislazione dei nuovi contratti, non prevede ulteriormente la possibilità di mettere la 'recompra' a bilancio. Sicché le parti cercheranno un possibile accordo, con Pinamonti che potrebbe essere anche il quarto attaccante della rosa di Conte.