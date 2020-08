Raiola: "La carriera di Bernardeschi inizia ora. Alla Juventus può starci ma valutiamo tutto"

Mino Raiola, a Sky Sport 24, ha parlato da Lisbona anche di Federico Bernardeschi della Juventus, neo ingresso nella sua scuderia. "Bernardeschi è consapevole di quello che è stato e di quello che vuole fare. Mi piace molto, ci siamo parlati e ci siamo conosciuti. Ho visto un ragazzo che non si è seduto, che ha capito che la sua carriera inizia ora. Lui nella Juventus ci può stare, se ci saranno soluzione migliori per le Juventus o per lui, valuteremo tutto. Io sono qui per valutare le cose, non ho mai chiuso le porte a nessuno. Credo che la Juventus voglia puntare ancora si di lui, adesso tocca a Bernardeschi raccogliere la sfida con un nuovo allenatore e con un nuovo sistema di gioco".