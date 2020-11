Raiola: "La FIFA non esisterà in dieci anni. Non sono trasparenti, hanno preso i diritti senza chiedere"

Mino Raiola, super agente, ha parlato durante il World Football Summit della situazione che si sta profilando fra la FIFA e i giocatori. “Vogliamo migliorare, non diciamo che il mondo sia perfetto, ci sono buoni agenti e cattivi agenti. Ma dev’essere un sistema di qualità. I migliori devono sopravvivere, i peggiori no, è normale. FIFA e EA Sports hanno preso i diritti dei calciatori per il proprio tornaconto. Nessuno ha chiesto niente ai calciatori, usano i diritti per farli crescere. Questi sono diritti dei giocatori: se c’è un cap per la vendita degli iPhone, dei cantanti, si torna 75 anni indietro alla Russia comunista, non in un multimiliardario business. FIFA in dieci anni non esisterà più, puoi scriverlo. I tempi stanno cambiando. Loro provano a dividere lavori, soldi, per fare tutti contenti. Non sono trasparenti, noi veniamo dall’Italia e sappiamo che tipo di organizzazione fa questo. Forse in 10 anni io e Barnett non saremo più nell’industria, ma nemmeno loro”.