La sospensione della sua licenza da agente in Italia ha ferito Mino Raiola, che nella lunga intervista concessa a SportVoetbalMagazine, non lo ha nascosto: "Ho avuto molti problemi da quello, ma non mi interessava di aver perso la licenza in Italia. So da dove è venuta quella decisione e che è stata fatta per le mie dichiarazioni sulla federazione. Cosa che penso ancora. La FIGC consente il razzismo e chiude entrambi gli occhi. Qualcuno ha fatto una lamentela scritta e sono stato subito sospeso. La ragione che mi hanno dato è che ho portato via Gialuca Scamacca da un altro agente, e non è vero".