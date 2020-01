Nella lunga ed interessante intervista rilasciata da Mino Raiola a Voetbal International, l'agente di Matthijs De Ligt ha riservato un curiosità su Pavel Nedved, di cui lo stesso Raiola era agente quando era calciatore: "Ci sentiamo spesso, è come un figlio per me. Pavel dice questo di De Ligt: il ragazzo è anche più matto di quanto non fossi io, è da Pallone d'Oro'. Matthijs vuole solo giocare a calcio, non è interessato ai soldi".