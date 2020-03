Raiola offre Bonaventura alla Roma. C'è anche il sondaggio della Fiorentina

Potrebbe andare in scena un derby della capitale fra Lazio e Roma per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà con il club rossonero. Per questo motivo, oltre ai biancocelesti, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è spuntata l’ipotesi legata all’altro club di Roma, con Mino Raiola, agente dell’ex Atalanta, che ha offerto Bonaventura al ds giallorosso Gianluca Petrachi. Con la Fiorentina sullo sfondo dopo aver già effettuato un sondaggio sul giocatore.