Raiola: ora i rinnovi del Milan, condizioni e tempistiche

Dopo la maratona per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, durata un mese intero, è arrivato il momento per il Milan di affrontare la questione scadenza di Gigio Donnarumma. E se per l’attaccante svedese il problema è stato di natura economica, (poiché sia Ibra che i rossoneri avevano intenzione di proseguire insieme), anche per Donnarumma il nodo cruciale è squisitamente legato all’ingaggio.

Mino Raiola presto incontrerà la dirigenza, probabilmente settimana prossima, per iniziare ad entrare nel vivo della contrattazione. Il giocatore parte da una base di 6 milioni di euro netti all’anno e il suo agente chiede un sostanzioso aumento. Il Milan si è detto fiducioso per il rinnovo di Gigio, perché il portiere ha manifestato la voglia di rimenare ed è un simbolo della squadra. Bisogna trovare però l’incastro giusto a livello economico. Raiola vorrebbe inserire anche una clausola risolutoria sotto i 50 milioni, mentre il club spera di escludere questa soluzione.

In ordine cronologico Mino Raiola affronterà prima il rinnovo di Gigio e poi quello di Alessio Romagnoli. Anche il capitano rossonero è in scadenza, ma nel 2022, e per lui c’è ancora un po' di tempo a disposizione ma la società vorrebbe evitare di arrivare all’ultimo anno com’è successo con Donnarumma e Calhanoglu, ora operazioni di rinnovo non proprio semplici.