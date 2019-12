Mino Raiola, nel corso di un'intervista a Sky Sports News in Inghilterra, ha parlato del futuro di Paul Pogba: "Paul ha sempre rispettato il Manchester United proprio come il Manchester United ha sempre rispettato Paul. L'unico che può parlare per lo United e per Paul è Solskjaer, lui può farlo sui giornali e in conferenza stampa. Io mi attengo a ciò che dice. Pogba non si muoverà e va bene così, ne siamo felici. In questo momento Paul è alle prese con un infortunio e l'unica cosa che ci interessa è risolvere al meglio la cosa. Detto questo, se Solskjaer ha delle idee sul mio giocatore e vuol discuterne ha il mio numero. Fino a quel momento io continuerò a parlare con Ed Woodward, ovvero il mio interlocutore nel club. Con Solskjaer non ho mai parlato, quindi non posso dire altro. L'unica cosa che so è che Paul lo rispetta e gli vuole bene per ciò che ha fatto in passato con lui".