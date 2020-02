Mino Raiola, ospite delle colonne di SportVoetbalMagazine, parla del ritorno di Pogba al Manchester United, un'operazione di cui si è detto pentito molte volte: "Paul Pogba è come un Basquiat, un artista di arte espressiva, un po' ribelle, come Paul. Non ho minacciato con una pistola nessuno al Manchester United per ricomprarlo. Alex Ferguson è andato contro di me e Paul, senza mezzi termini, questo è concesso, ma dov'era quanto i suoi successori hanno ricomprato Paul? Questo discorso torna sempre indietro, è stato che alla FIFA si parli sempre del mio compenso e non dei 150 milioni che l'Ajax ha ricevuto per due ragazzi. Brava l'Ajax, ha fatto bene".