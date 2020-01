© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mino Raiola, presente al Rigamonti per assistere a Brescia-Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dei suoi assistiti. Ecco le sue parole su Pogba, sogno della Juventus e obiettivo del Real Madrid: "I tifosi della Juve devono sognare, se non lo fai sei morto. Io non lavoro nei sogni ma nel mondo vero e devo fare le scelte giuste per miei assistiti. Adesso non è il momento di dire quale sarà il futuro di Paul".