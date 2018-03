Raiola ritenta: vuole portare via Donnarumma. Ma è il Milan che decide

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il momento d’oro del Milan prosegue senza sosta, i risultati stanno arrivando e l’entusiasmo della piazza è tornato a livelli contagiosi. Nel bel mezzo di una settimana cruciale per la squadra rossonera, a cavallo tra la vittoria con la Lazio e l’attesissimo derby di Milano, ci ha pensato Mino Raiola a guastare parzialmente l’umore in casa rossonera. “Gigio ha deciso di restare al Milan, ma se fosse per me lo porterei via”. Concetto chiarissimo che si può sviscerare in due modi.

Nella prima parte emerge ancora una volta la volontà di Donnarumma a restare al Milan, questo rafforza la posizione del portiere che per accettare il rinnovo l’estate scorsa ha dovuto “lottare” anche contro il suo potente procuratore. Gigio è appena diciannovenne, non è mai stato facile opporsi alla volontà di Raiola, lui l’ha fatto e ha vinto.

La seconda parte della frase “se fosse per me, lo porterei via dal Milan” è solo la conferma di quanto Raiola lavori da tempo per allontarenare il ragazzo dalla sua squadra del cuore. Il club però è in una posizione forte perché ha strappato il rinnovo del giocatore senza clausola e farà il prezzo di Gigio. Mirabelli non cederà a nessun ricatto, Gigio resta al Milan finché vorrà, non sarà messo sul mercato a giugno. Se invece sarà il giocatore a chiedere di partire, allora i rossoneri lo venderanno alle loro condizioni, anche perché senza la presenza di una clausola di rescissione il Milan può accettare o rifiutare qualsiasi tipo di proposta. Fassone e Mirabelli vogliono tenere Gigio ,ma se dovessero crearsi le condizioni per l’addio, faranno loro il prezzo sul mercato. La tattica di Raiola, solitamente usata per creare scompiglio e preparare il terreno per la partenza di un giocatore, è ampiamente prevista e calcolata dalle parti di via Aldo Rossi.