Raiola: "Spero che nel Milan della prossima stagione giochi Reina"

Nel corso dell'intervista a Tutti Convocati su Radio 24, Mino Raiola ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma. "Mi stupisce Buffon in Nazionale, rispetto il portiere della Juve ma volevo Donnarumma in porta. Se Di Biagio vincerà allora avrà ragione perchè così ragionate in Italia. Donnarumma? Gioca nel Milan, in Nazionale abbiamo capito che c'è Buffon che vorrà arrivare agli Europei. Il Milan? Spero che in porta la prossima stagione giochi Reina".