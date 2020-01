Mino Raiola, agente di Matthijs de Ligt, nell'intervista a Voetbal International ha spiegato il perché della scelta, da parte di De Ligt, di andare alla Juventus. "È stata la sua prima scelta, è stato brevemente sorpreso dall'interesse del PSG, del Barcellona, di altri club. Alla Juve lavora con i migliori difensori per diventarlo a sua volta, non è interessato ai soldi. Non è interessato ai soldi, vuola solo giocare". Poi una breve parentesi sul mondo Ajax: "Non ho assolutamente nulla contro Overmars o Van der Sar, ma penso che a questo livello bisogna essere in grado di fare affari al telefono. Non ho mai promesso nulla a cui non ho adempiuto, è così che lavoro con molti dei migliori club europei".