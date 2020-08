Raiola su Haaland: "Il calcio fa sognare, ma non quest'anno. Resta al Borussia Dortmund"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Mino Raiola ha parlato anche del talento del Borussia Dortmund Erling Braut Haaland: "

"Chi non ha il rimpianto per non aver preso Haaland oggi? Possiamo fare lo stesso discorso paragonato a Maradona, Platini o lo stesso Messi. Il calcio fa anche sognare, ma non quest'anno.Lui sta bene al Dortmund, non è il momento di spostarsi. Sappiamo bene che tipo di carriera potrà fare".