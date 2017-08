Raiola su Insigne: "Spero di lavorare con lui in futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mino Raiola e Lorenzo Insigne, un matrimonio che potrebbe farsi a breve. Il re degli agenti calcistici (insieme a Mendes) ha commentato ai microfoni della Rai i rumors che lo vorrebbero vicino alla procura del fantasista del Napoli: "Lorenzo ha un procuratore e per il momento resta quello. Con il fratello Roberto stiamo lavorando già attivamente. Spero di lavorare in futuro anche con Lorenzo. Al momento c’è una procura in atto, ma vedremo come si svilupperà questa situazione”.